Dışişleri'den Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı , Suudi Arabistan ’a yönelik gerçekleştirilen İHA saldırıları hakkında açıklama yaptı.



Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, “Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyor, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunu takdirle karşılıyoruz” denildi.

Açıklamada, Irak Hükümeti’nin söz konusu saldırıları kınaması, olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.



Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi çağrısı yapılırken, “Ferilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

SUUDİ ARABİSTAN KARŞILIK VERMEME KARARI ALDI

Suudi Arabistan, Irak'tan geldiği belirtilen İHA'larla düzenlenen saldırılarda Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın hedef alındığını açıklamış, saldırılarda yaralananlar ve maddi hasar olduğunu bildirmişti.

Riyad yönetimi, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talebi üzerine "bu aşamada karşılık vermemeyi" tercih ettiğini açıklarken, egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu duyurmuştu.