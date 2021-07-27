Dışişleri'nden AB'ye Maraş tepkisi

Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç'den geldi.



Bilgiç, "Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur" ifadelerini kullandı.



Üyelik danışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan yanlı tutumun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunmayacağını da vurgulayan Bilgiç, "Avrupa Birliği adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz." dedi.



Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş konusunda aldığı kararlara tam destek verdiğinni de altını çizen Bilgiç, "Maraş açılımı, KKTC hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004’te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC’yi muhatap almayı öğrenmelidir" ifadelerini kullandı.

