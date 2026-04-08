Dışişleri’nden ateşkes mesajı. “Kalıcı barışın yolu diplomasi”

Dışişleri Bakanlığı, İran'daki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiği vurgulanarak tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasının ümit edildiği bildirildi.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Bakanlık açıklamasında, "Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır. İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri ayrıca, süreçte üstlendiği rolden dolayı Pakistan’ı tebrik ederek, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diledi.