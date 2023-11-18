Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi

Daha önce 30 Türk vatandaşı tahliye edilmişti ardından İsrail Refah Sınır Kapısı'nı kapatınca bir kısım Türk vatandaşı Gazze'de mahsur kalmıştı.



Türkiye kendi vatandaşlarının yanısıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesini de üstlenmiş durumda.



Mısır'a geçen Türk ve KKTC vatandaşlarının sınırda Türk diplomatlar tarafından karşılandığı belirtildi.



Dışişleri Bakanlığı ayrıca tedavi amacıyla yeni bir grup Filistinlinin getirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.