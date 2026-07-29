Dışişleri'nden Guterres'in açıklamalarına yanıt. "Rum tarafının tutumu değişmedikçe çözüm somutlaşmayacak"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ev sahipliğinde, Lefkoşa'daki ara bölgede üçlü görüşme gerçekleştirildi.

BM öncülüğünde yapılan üçlü görüşmenin ardından Genel Sekreter Guterres, basın toplantısında konuştu.

Guterres'in açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yazılı açıklamada bulundu.

ÇABALAR TAKDİRLE KARŞILANDI

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres 'in göreve geldiği günden bu yana Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu çabaları takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Ada'daki iki taraf arasında çözüme yönelik ortak zeminin halen mevcut olmadığı bu dönemde, Genel Sekreter Guterres'in 2025 yılında başlattığı süreç kapsamında önemli iş birliği alanlarında ilerleme sağlanmasına odaklanılmasının, güvenin inşasına hizmet edeceğine inanıyoruz." denildi.

“RUM TARAFI DEĞİŞMEDİKÇE ÇÖZÜM SOMUTLAŞMAYACAK”

Sözcü Keçeli, çözüm sürecine ilişkin değerlendirmesinde, "Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "On yıllar boyunca denenmiş ve tükenmiş çözüm modellerinin geçmişte kaldığına bu vesileyle bir kez daha dikkat çekiyoruz." denilerek, Kıbrıs sorununa yönelik eski çözüm yaklaşımlarının artık geçerliliğini yitirdiği belirtildi.

“KKTC'YE DESTEĞİMİZ TAM”

Türkiye 'nin anavatan ve garantör devlet sıfatıyla tutumunu yineleyen Sözcü Keçeli, "Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne Ada'daki gerçekler esas alınarak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

Keçeli, "Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.