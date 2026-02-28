Dışişleri'nden İran açıklaması. "Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazır"

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada saldırıların, bölgenin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak nitelikte olduğu belirtilirken, "Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır." denildi.

İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşların güvenliklerinin öncelik olduğu ve tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Dışişleri Bakanlığı da İran’daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı.

Bakanlık, İran’daki mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık, İran’daki vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran’a seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

TÜRKİYE'YE GEÇİŞ MÜMKÜN

Açıklamada, Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye’ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.