Dışişleri'nden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'na kınama

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz.



Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz."

BEN-GVİR'İN MESCİD-İ AKSA'YA BASKINI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirdi.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan." ifadesini kullandı.



Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci de Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü" olarak anılan günde sabah saatlerinden itibaren yoğun İsrail polisi denetimi altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

