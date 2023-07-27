Dışişleri'nden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'na kınama

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz.
Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz."
BEN-GVİR'İN MESCİD-İ AKSA'YA BASKINI
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirdi.
Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan." ifadesini kullandı.
Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci de Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü" olarak anılan günde sabah saatlerinden itibaren yoğun İsrail polisi denetimi altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
HAMAS'TAN TEPKİ
Filistinli Hamas Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinde yer alan bakanların Mescid-i Aksa'ya baskınının İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya karşı sürdürdüğü din savaşında gerilimi tırmandırma anlamına geldiğini" belirtti.
Kasım, "bu baskınların Filistin halkı, İslam ümmeti ve Arap dünyasının hislerine karşı bir kışkırtma olduğunu" kaydetti.
Binyamin Netanyahu hükümetinde geçen yıl sonunda bakanlık görevine gelen Itamar Ben-Gvir ocak ve mayısta da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, aşırı sağcı bakanın baskınları İslam dünyası ve uluslararası camiada tepkiyle karşılanmıştı.
Fanatik Yahudiler, Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki kez yıkılışının yıl dönümü olarak kabul edilen Tişa BeAv olarak isimlendirilen yas ve oruç günü dolayısıyla "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme" çağrıları yapmıştı.
BEN-GVİR KİMDİR?
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.
İsrail siyasetinde Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.
Ben-Gvir, İsrail'in 1998'te terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.
Geçmişinde "ırkçılığa tahrikten" hüküm giymiş Ben-Gvir'in kolluk kuvvetlerinden sorulu bakanlığa getirilmesi, İsrail içinde ve dışında tepkiyle karşılanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri