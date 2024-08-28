Dışişleri'nden İsrail’in Batı Şeria’ya yönelik saldırılarına yönelik açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada "İsrail Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri'nden İsrail’in Batı Şeria’ya yönelik saldırılarına yönelik açıklama
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’in Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının ’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

İsrail’in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

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