Dışişleri'nden İsrail'in İran saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'ı hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, "Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." ifadelerine yer verildi.



İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesinin, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline geldiği vurgulanan açıklamada, "Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz." denildi.



"Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Ortadoğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi çağrısında bulunuldu.



ÇELİK: NETANYAHU ŞEBEKESİNİN SALDIRISINI KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabı X'te yayınladığı açıklamada, "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de soykırıma devam ettiği, Lübnan'a ve BM Barış gücüne saldırdığı vurgulanan açıklamada, Netanyahu'nun katliam şebekesinin bölge ve dünya barışı için risk olduğu belirtildi.

Çelil açıklamasında, "Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir." denildi.

Sözcü Çelik, bölgeyi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.