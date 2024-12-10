Dışişleri'nden İsrail'in Suriye saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına tepki gösterildi.



İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." denildi.



Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğin yinelendiği açıklamada, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir." ifadeleri yer aldı.