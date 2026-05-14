Dışişleri'nden İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki

Dışişleri Bakanlığı , İsrailli bir bakanın beraberindeki yerleşimcilerle birlikte Mescid-i Aksa ’ya düzenlediği baskını kınadı.

Yapılan yazılı açıklamada, Müslümanlar için kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden “provokatif eylemlerin” bölgede gerilim ve istikrarsızlığı daha da artırma riski taşıdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunularak, "Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.