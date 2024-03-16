Dışişlerinden Kırım açıklaması: Yasadışı ilhakı tanımıyoruz

Türkiye, 2014 yılında Rusya tarafından gerçekleştirilen "Kırım'ın yasadışı ilhakını" tanımadığını bir kez daha açıkladı.

Kırım'ın ilhakının yıldönümünde açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, yarımadadaki mevcut durumun "uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini" belirtri.

Bakanlık, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğin altını çizdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ilhak etmesinin üzerinden on yıl geçti" denildi.



Ankara'nın bölgedeki gelişmeleri, özellikle de yarımadanın asli unsurlarından biri olan Kırım Tatar Türklerinin durumunu "yakından" izlemeye ve gündemlerinde tutmaya devam edeceği ifade edildi.



Rusya'nın, Ukrayna'nın Kırım yarımadasını yasadışı bir şekilde ilhak etmesinin üzerinden 10 yıl geçti.

