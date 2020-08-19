Dışişleri'nden Mali'deki darbeye tepki

Afrika ülkesi Mali'de dün darbe meydana geldi. Askerler Cumhurbaşkanı İbrahim Bobacar Keita'yı alıkoydu ve istifaya zorladı.



Cumhurbaşkanı Keita birkaç saat sonra istifasını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen darbeye ilişkin yaptığı açıklamada gelişmelerin "Derin endişe ve üzüntüyle" karşılandığını belirtti.



Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması



Mali’de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın Parlamento ve Hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz.



Dost ve Kardeş Mali’de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS’ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz.



Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş Mali’nin yanında yer almaya devam edecektir.