Dışişleri'nden Özgürlük Filosu'na saldırı açıklaması: İsrail'in korsanlık eylemi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Özgürlük Filosu'na müdahalesi hakkında yazılı açıklama yayınladı.



Açıklamada, "Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir." ifadeleri yer aldı.



Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik saldırının uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir." denildi.



İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı aktarıldı.



Açıklamanın sonunda, "Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir." ifadeleri yer aldı.

SUMUD FİLOSUNUN ARDINDAN YOLA ÇIKTILAR



İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi Vicdan'a baskın düzenledi.



Telsizle anons yapan askerler daha sonra denizden askeri botlar ve havadan helikopterle çıktıkları gemilerdeki aktivistleri alıkoydu.



İSRAİL GÜÇLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI



Aktivistlerin yaptığı canlı yayında, gemiye çıkan askerlerin üç defa havaya ateş açtığı görüldü.



Ayrıca anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyip oturarak beklediği görüldü.



Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı, gemilerdeki katılımcıların telefonları ile diz üstü bilgisayarlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.



Vicdan gemisinden yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım" dedi.