Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu. Dışişleri: Gemideki vatandaşlarımızın durumları takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı , Karadeniz’de Türk sahipli bir kuru yük gemisinin İHA saldırısına uğramasının ardından açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye ’ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı geminin perşembe gecesi insansız hava aracı saldırısına uğradığı bildirildi.

"YARALILARIN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Açıklamada, saldırıda gemide bulunan mürettebattan iki Türk vatandaşının hafif yaralandığı belirtilirken, yaralıların durumunun Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Son dönemde Karadeniz’de savaş kaynaklı gerilimin artması konusunda, “Bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir.” denildi.

“SONUÇ ODAKLI ÖNLEMLER GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ”

Açıklamada, “Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri ayrıca Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer güvenliğinin korunması ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi çağrılarını yineleyerek, “Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.