Dışişleri'nden Ukrayna'daki tek taraflı referandum kararlarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da Rusya kontrolünde bulunan tek taraflı referandum girişimlerine ilişkin "Endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri'nden Ukrayna'daki tek taraflı referandum kararlarına ilişkin açıklama

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’daki ayrılıkçı yönetimler ’ya katılmak için referanduma gidiyor

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler bir kez daha politakasının merkezine yerleşti. 

Rusya'nın işgali altında olan bölgelerden tek taraflı yapılacağı açıklaması gelmişti. Ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin referandum açıklamalarına destek vermişti. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin resmi açıklama yaptı. Bakanlık, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız" dedi. 

Dışişleri ayrıca, "Bu tür gayrı meşru oldubittiler uluslararası toplum tarafından tanınmayacak" uyarısında bulundu. 

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