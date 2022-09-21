Dışişleri'nden Ukrayna'daki tek taraflı referandum kararlarına ilişkin açıklama

İlişkili Haberler Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler Rusya’ya katılmak için referanduma gidiyor

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler bir kez daha dünya politakasının merkezine yerleşti.

Rusya'nın işgali altında olan bölgelerden tek taraflı referandum yapılacağı açıklaması gelmişti. Ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin referandum açıklamalarına destek vermişti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin resmi açıklama yaptı. Bakanlık, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız" dedi.

Dışişleri ayrıca, "Bu tür gayrı meşru oldubittiler uluslararası toplum tarafından tanınmayacak" uyarısında bulundu.