Dışişleri'nden UNRWA'nın "terör örgütü" ilan edilmesine tepki

İsrail meclisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.



Dışileri Bakanlığı, İsrail'in kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

"FİLİSTİNLİ KİMLİĞİNİ YOK ETMEYE YÖNELİK SALDIRI"



Açıklamada, İsrail Parlamentosunun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmalarının, İsrail’in "Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşaması" olduğu aktarıldı.



1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulmuş olan UNRWA'nın, milyonlarca Filistin mültecisine hayati hizmetler sunduğu ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesi olduğu kaydedildi.



Bakanlık açıklamasında, "İsrail, UNRWA’yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistin mültecilerinin en temel haklarını ellerinden almak istemektedir" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE, GÜÇLÜ DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"



Gazze’deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200’e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail’in "UNRWA’yı terör örgütü olarak nitelendirmesinin kabul edilemez olduğu" aktarıldı.



Yazılı açıklamanın devamında, "Türkiye, UNRWA’ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu UNRWA’ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve Ajansa destek vermeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.