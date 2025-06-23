Disneyland'da "çocuk gelin" alarmı

Başlangıçta özel bir düğün olduğu belirtilen organizasyon sırasında, küçük yaştaki "gelin"i fark eden Disneyland çalışanları ve güvenlik görevlileri durumu şüpheli bularak polisi aradı.

Yapılan soruşturma sonrası, Meaux Savcılığı olayın gerçek bir evlilik töreni olmadığını, tamamen kurgu ve kamera çekimi için kurgulanmış bir sahneleme olduğunu duyurdu.



Savcılık, “Etkinlik bir evlilik değil, yaklaşık 100 figüranla sahnelenmiş ve videoya alınan bir gösteriydi. Disneyland Paris, düğün kisvesi altında özel olarak kiralanmış” açıklamasını yaptı.

DAMAT 22 YAŞINDA

Olayla bağlantılı olarak dört kişi gözaltına alındı. Bunlardan ikisi hâlâ sorgulanıyor. Gözaltındaki şüphelilerden biri, sahte damat olduğu belirtilen 22 yaşında bir İngiliz vatandaşı. Diğer şüpheli ise 24 yaşında bir Letonya vatandaşı kadın. Olayda dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesi bulunuyor.



Küçük kızın Ukrayna vatandaşı olduğu, herhangi bir şiddet ya da zorlama emaresi bulunmadığı bildirildi. Annesi ve Letonyalı 55 yaşındaki bir adam sorgu sonrası serbest bırakıldı.



Disneyland Paris yönetimi yaptığı açıklamada, özel olarak kiralanan etkinliğin düzensizlikler fark edilir fark edilmez iptal edildiğini, polisle birlikte hareket ettiklerini ve kendilerinin de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.



Le Parisien gazetesine göre, figüranlar düğün konuğu rolünde oynamaları için otobüslerle Disneyland’a getirildi. France Inter radyosuna konuşan bir figüran, “İlk başta bunun gerçek bir düğün olduğunu sandım. Ama Disney personelinin paniğini ve gelinlik giymiş küçük bir çocuğu bir kadının kucağında taşıdığını görünce, durumun çok tuhaf olduğunu anladım” dedi.

NEDENİ HALA BİLİNMİYOR

Söz konusu sahte düğünün neden düzenlendiği ve küçük çocuğun bu senaryodaki rolünün ne olduğu hala netlik kazanmış değil. Disneyland Paris’in ikonik Uyuyan Güzel Şatosu önünde, saatler dışında düğün yapmak oldukça yüksek ücretli ve özel bir ayrıcalık olarak biliniyor.