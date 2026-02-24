Diyarbakır'da feci kaza. 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Çınarköy Mahallesi'nde iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.



Kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kenteki hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybedenler otopsi işlemleri için morga götürüldü.



Kazaya ilişikin inceleme başlatıldı.