Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: Baba öldü, anne ve oğlu yaralandı

Gece saatlerinde Kayapınar ilçesi kırsal Esentepe Mahallesi yolunda Mehmet Emin Dağtekin yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Mehmet Emin Dağtekin hayatını kaybetti, eşi Celile ve oğlu Mehmet Veysi Dağtekin yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Emin Dağtekin’in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaralılardan Mehmet Veysi’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.