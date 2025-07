Dizi izlemenin cezası ölüm: Kuzey Kore'deki akılalmaz yasaklar

Kim Jong Un başkanlığındaki Kuzey Kore'de, İrtica Karşıtı Düşünce yasası uyarınca 2020'den itibaren vatandaşların, “düşman güçlerin çürümüş ideolojisini ve kültürünü” tüketmesi, bulundurması veya dağıtması yasak.



The Economist'e göre bu emir, Güney Kore TV şovlarını, K-pop'u ve aynı zamanda Güney Kore'den kitapları, fotoğrafları ve müziği de içeriyor. Cezalar ise son derece ağır; zorla çalıştırma ve kamplarda hapisten, idama kadar gidiyor.



2022 yılında 22 yaşındaki bir çiftçi, 70 Güney Kore şarkısı dinlediği ve arkadaşlarıyla paylaştığı üç filmi izlediği için idam edildi.



Yine de tehlikeye rağmen Kuzey Koreliler K-dramalarını izlemeye devam ediyor. 2016-2020 yılları arasında iltica edenlerle yapılan bir ankete katılanların yüzde 83'ü, kaçmadan önce bu dizileri izlediklerini itiraf etti. 2023'te iltica eden Kang Gyu-ri, The Economist'e yaptığı açıklamada, akranları arasında tek bir yabancı video bile izlemeyen kimse olmadığını, sadece bunu açıkça söylemediklerini anlattı.



SADECE ONA VE BABASINA "SENİ SEVİYORUM" DİYEBİLİRLER



Buna cevap vermek için Kuzey Kore vatandaşlarının neleri izlemesine izin verildiğine bakmak yeterli. “Flower in the Snow” (2011) gibi filmlerde karakterler sevdiklerini terk edip battaniye fabrikalarında çalışıyor ya da yetim büyüyor. Sevginin sadece lidere karşı olduğu gösteriliyor.



Eski atlet Ryu Hee-jin, “Kuzey Kore'de sadece Kim Jong-un ve babasına 'Seni seviyorum' dersiniz” diyor.



Buna karşın, Mayıs Kraliçesi (2012) gibi K-dramalarında karakterler hayallerinin peşinden koşar, sever, savaşır ve başarılı olur. Kang, filmi ilk kez gece yarısı kaçak bir SD karttan izlediğini ve daha sonra yirmi kez daha izlediğini söyledi.

GÜNEY KORE'Yİ YOKSULLUK İÇİNDE GÖSTERİYOR



Kuzey Koreliler için televizyon aynı zamanda bir bilgi kaynağı. Devlet propagandası, Güney Kore'yi suç ve yoksulluk cehennemi olarak tasvir ediyor. Ancak K-dramalardaki lüks daireler, kalabalık sokaklar ve cömert yemek görüntüleri bu anlatıyı yalanlıyor.

Güney Kore'de hayat ne kadar göz alıcı görünürse, kaçma arzusu da o kadar yoğunlaşıyor.



Saç stilleri bile Kuzey'de yasaklanan özgürlükleri ortaya koyuyor.



Öte yandan 2023'te “Pyongyang'ın kültürel dilini korumak” için “oppa” (Güney Koreli kadınların sevgililerine hitap ettikleri kelime) gibi kelimeleri yasaklayan yeni bir yasa da çıkarıldı.