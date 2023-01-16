Dnipro'da ölü sayısı 30'a yükseldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Dnipro kentine dün düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitiren sivillerin sayısının 30'a yükseldiğini, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Dnipro'da ölü sayısı 30'a yükseldi

Zelenskiy, dün ülkesinin Dnipro kentindeki 9 katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 30'a çıktığını kaydeden Zelenskiy, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

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Zelenskiy, "Kurtarma operasyonu, bir canı kurtarmak için en ufak bir umut olduğu sürece devam edecektir" dedi.

Rusya'yı Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlayan Zelenskiy, bu ülkeye karşı yaptırımların arttırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

"DONBAS'TA SICAK ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR"

Dnipro'da ölü sayısı 30'a yükseldi - 1 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Öte yandan, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği ülkesindeki cephelerde son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Özelikle en yoğun çatışmaların Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Savaş, Soledar, Bahmut ve tüm Donetsk bölgesi için Luhansk bölgesi için tek bir mola vermeden, tek bir duraklama olmadan devam ediyor" sözlerini kullandı.

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