Doğa belgesellerinin ünlü sesi 100 yaşında

Dünyaca ünlü İngiliz doğa bilimci David Attenborough, 100 yaşında. 100. doğum günü için tebrik mesajlarını okul öncesi çocuklardan huzurevi sakinlerine kadar her yaştan aldığını söyleyen Attenborough, mesajlar "tamamen şaşkına döndüğünü" ifade etti.

Attenborough’nun doğum günü İngiltere'de özel yayınları, Royal Albert Hall'da bir konser, müze etkinlikleri ve ağaç dikme törenleriyle kutlanıyor.

Attenborough, 70 yılı aşkın süredir doğa belgeselleri yapımcılığı ve çevrecilik çabalarıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesi topladı.

8 Mayıs 1926'da doğan ve çocukluğunu fosil ile böcek toplayarak geçiren Attenborough'nun kariyeri, 1954 yılında dünyanın çeşitli bölgelerinden Londra Hayvanat Bahçesi'ne hayvanların getirildiği "Zoo Quest" programıyla başladı.

1970'lerde BBC'de program kontrolörü pozisyonuna yükselmesine rağmen doğa belgesellerine dönme kararı alan David Attenborough, 52 yaşındayken 1979'da "Life on Earth" serisiyle dünya çapında tanınan bir isim haline geldi.

Evrimi anlatmak için 3 yıl boyunca dünyayı gezen ve 13 saatlik belgeselin metninin tamamını kendi kaleme alan Attenborough, bu süreçte dağ gorilleriyle yaşadığı etkileşim gibi sahnelerle belgesel dünyasında çığır açtı.

Daha sonraları “Blue Planet”, “Planet Earth” ve "Frozen Planet" gibi başarılı yapımlara imza atan Attenborough, özellikle 2012'de son Pinta Adası kaplumbağası "Yalnız George"un hikayesini anlatarak türlerin tükenişine ve çevrenin kırılganlığına dikkat çekti.

90'lı yaşlarını iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya adayan Attenborough'un 2017 yapımı "Blue Planet 2" belgeseli, yarattığı etkiyle İngiliz hükümetinin ve perakendecilerin plastik kullanımını azaltma kararı almasını sağlamıştı.

Birleşmiş Milletler iklim sorumlusu Simon Stiell'in "doğa savunmasında bir dev" olarak nitelendirdiği Attenborough, "ulusal hazine" yakıştırmalarını kabul etmeyerek kendisini doğanın mucizelerini anlatan bir "kamu görevlisi" olarak tanımlamayı sürdürdü.

Bir yüzyılı deviren David Attenborough yaşına rağmen halen bir vahşi yaşam programının yapımcılığını üstlenmeye devam ediyor.

Yeni keşfedilen en az 20 bitki ve hayvanın adına Attenborough'nun onuruna onun adı verilmişti.