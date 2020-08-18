Doğada bir ilk: Zorlu rekabet koşullarına direnmek isteyen amfibi harem kurdu

Brezilya'daki Estadual de Campinas Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, ülkedeki yağmur oramnlarına özgü bir kurbağa türüğünde ilk kez çok eşliliğe rastlandığı açıklandı. Böylelikle, erkek çok eşliliğine ilk kez bir amfibide de rastlanmasıyla dört üyeliler (tetrapod) sınıfının tüm üyelerinde erkek çok eşliliğinin varolduğu keşfedildi.



Araştırmayı gerçekleştiren zoolog Fabio de Sa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olaya doğadaki zorlu rekabet koşullarının neden olduğunu söylerek şu açıklamayı yaptı:



“Thoropa taophora türü sadakatleri ve tek eşlilikleriyle ünlü. Ancak, yiyecek ve su yetsizliğinden dolayı erkeklerin birbirleriyle rekabet etmek zorunda kaldığı ortamlarda bu türün erkeğinin sadece kendisine sadık iki dişiyle çiftleştiği gördük.”



Bununla birlikte de Sa, hayvanlarda en yaygın çiftleşme sisteminin erkeklerde çok eşlilik olduğunu, buna daha önce kemikli balıklar, sürüngenler, memeliler, kuşlar ve bazı omurgasızlarda rastlandığını aktardı.

DİŞİLER ARASINDA HİYERARŞİ VAR



Bununla birlikte araştırmacılar, haremdeki dişiler arasında hiyerarşik ilişkiler olduğunu buldu. Söz konusu iki dişi kurbağadan birinin dominant, diğerinin ise ikinci konumda olduğu açıklandı. Buna görei dominant dişi, yumurtalarını yemeğe başladığında erkek dominant genlerin aktarılması için onunla yeniden çiftleşiyor, ancak ikinci dişide böyle bir durum gerçekleşmiyor. İkincil dişi yumurtarını yediğinde erkek onunla nadiren çiftleşiyor. De Sa, "Bu ilişkide dişinin avantajı, dışarıda kalmak ve başka bir erkek bulamamak yerine kaliteli bir üreme alanı içinde varolabilmesi" ifadelerini kullandı.



Bilim insanları Thororopa taophara nüfusundaki dişilerin oranının yeni farklı cinste yüzde 56 ile yüzde 97 arasında olduğunu açıkladı.

ÜZGÜN KEDİ SOSYLA MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU