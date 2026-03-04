Doğalgaz fiyatları İran Savaşı'yla yükselişe geçti

SAVAŞLA GELEN ARZ DÜŞÜŞÜ

Dünyanın en büyük LNG üreticilerinden Katar, İran'ın Ras Laffan ve Mesaieed Sanayi Şehri'ne düzenlediği insansız hava aracı saldırılarının ardından 2 Mart'ta üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Goldman Sachs, bu duraklamanın kısa vadede küresel LNG arzını yaklaşık yüzde 19 azaltacağını tahmin ediyor.

Uzmanlara göre Avrupa ve Asya'nın büyük bir kısmı, hem yerli kaya gazı hem de LNG üretiminden faydalanan ABD'ye kıyasla potansiyel doğalgaz fiyat şoklarına daha fazla maruz kalıyor. Öte yandan Avrupa'nın ise aldığı doğalgazın yüzde 25'inin LNG olduğu belirtiliyor. Bu da Avrupa'yı şoklara daha açık kılıyor.

Küresel LNG üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtilirken uzun süreli bir aksamanın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'deki gibi bir şok dalgası yaratabileceği ifade ediliyor.

İran Devrim Muhafızları ülkenin Hürmüz Boğazı'nın tümünün kontrolünün İran'da olduğunu açıkladı. 4 Mart sabahında ABD, 17 İran gemisinin batırıldığını bildirdi.