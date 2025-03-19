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Doğanın hoşgeldin partisi: NASA astronotlarını yunus sürüsü karşıladı!

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, 286 günlük esaretin ardından Dünya'ya döndü. Meksika Körfezi'ne inen astronotları, yunus sürüsü karşıladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Dünya Ana, bir yunus sürüsüyle eve hoş geldin partisi gönderdi" yorumunda bulundu.

Doğanın hoşgeldin partisi: NASA astronotlarını yunus sürüsü karşıladı!

astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, 9 aylık uzay esaretinin ardından 'ya güvenli bir şekilde dönüş yaptı.

Astronotları taşıyan kapsül, saatler süren yolculuğun ardından Meksika Körfezi'ne paraşütle indi.

Bir saat içinde kapsüllerinden çıktılar, kameralara el sallayıp gülümsediler ve rutin tıbbi muayeneler için sedyelerle hızla götürüldüler.

SÜRPRİZ KARŞILAMA EKİBİ

Bu sırada beklenmedik bir grup ziyaretçi astronotları karşıladı. Astronotların etrafında yüzen bir yunus sürüsü görüldü. NASA'nın Johnson Merkezi, sosyal medya platformu X'te yunus sürüsü hakkında, "Planlanmamış karşılama ekibi! Mürettebat-9, bu öğleden sonra suya indikten sonra bazı sürpriz ziyaretçileri ağırladı" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Dünya Ana, bir yunus sürüsüyle eve hoş geldin partisi gönderdi" yorumunda bulundu.

UZAYDA GEÇEN 286 GÜN

Wilmore ve Williams, 5 Haziran'da Boeing'in yeni Starliner kapsülünde fırlatıldıktan sonra uzayda sadece bir hafta geçirmeyi bekliyordu. Ancak görev planlanandan çok daha uzun sürdü.

Wilmore ve Williams, sadece bir haftalık bir yolculuk yerine uzayda 286 gün geçirdi.

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