Doğanın hoşgeldin partisi: NASA astronotlarını yunus sürüsü karşıladı!

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, 9 aylık uzay esaretinin ardından Dünya'ya güvenli bir şekilde dönüş yaptı.



Astronotları taşıyan kapsül, saatler süren yolculuğun ardından Meksika Körfezi'ne paraşütle indi.



Bir saat içinde kapsüllerinden çıktılar, kameralara el sallayıp gülümsediler ve rutin tıbbi muayeneler için sedyelerle hızla götürüldüler.

SÜRPRİZ KARŞILAMA EKİBİ



Bu sırada beklenmedik bir grup ziyaretçi astronotları karşıladı. Astronotların etrafında yüzen bir yunus sürüsü görüldü. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi, sosyal medya platformu X'te yunus sürüsü hakkında, "Planlanmamış karşılama ekibi! Mürettebat-9, bu öğleden sonra suya indikten sonra bazı sürpriz ziyaretçileri ağırladı" şeklinde bir paylaşımda bulundu.



Sosyal medya kullanıcıları, "Dünya Ana, bir yunus sürüsüyle eve hoş geldin partisi gönderdi" yorumunda bulundu.