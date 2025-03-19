Doğanın hoşgeldin partisi: NASA astronotlarını yunus sürüsü karşıladı!
Uzayda mahsur kalan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, 286 günlük esaretin ardından Dünya'ya döndü. Meksika Körfezi'ne inen astronotları, yunus sürüsü karşıladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Dünya Ana, bir yunus sürüsüyle eve hoş geldin partisi gönderdi" yorumunda bulundu.
NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, 9 aylık uzay esaretinin ardından Dünya'ya güvenli bir şekilde dönüş yaptı.
Astronotları taşıyan kapsül, saatler süren yolculuğun ardından Meksika Körfezi'ne paraşütle indi.
Bir saat içinde kapsüllerinden çıktılar, kameralara el sallayıp gülümsediler ve rutin tıbbi muayeneler için sedyelerle hızla götürüldüler.
SÜRPRİZ KARŞILAMA EKİBİ
Bu sırada beklenmedik bir grup ziyaretçi astronotları karşıladı. Astronotların etrafında yüzen bir yunus sürüsü görüldü. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi, sosyal medya platformu X'te yunus sürüsü hakkında, "Planlanmamış karşılama ekibi! Mürettebat-9, bu öğleden sonra suya indikten sonra bazı sürpriz ziyaretçileri ağırladı" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya kullanıcıları, "Dünya Ana, bir yunus sürüsüyle eve hoş geldin partisi gönderdi" yorumunda bulundu.
The unplanned welcome crew!— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) March 18, 2025
Crew-9 had some surprise visitors after splashing down this afternoon.🐬 pic.twitter.com/yuOxtTsSLV
UZAYDA GEÇEN 286 GÜN
Wilmore ve Williams, 5 Haziran'da Boeing'in yeni Starliner kapsülünde fırlatıldıktan sonra uzayda sadece bir hafta geçirmeyi bekliyordu. Ancak görev planlanandan çok daha uzun sürdü.
Wilmore ve Williams, sadece bir haftalık bir yolculuk yerine uzayda 286 gün geçirdi.
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