Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Doğu Akdeniz 'de Türkiye 'nin kıta sahanlığında izinsiz deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunu ve faaliyet için gerekli izin sürecinin henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Proje kapsamında Fransız bayraklı bir geminin, Türkiye'nin kıta sahanlığı dahilinde izinsiz kablo döşemesi faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğu belirtildi. Bu çerçevede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yayımladığı yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fransız bayraklı bir geminin, dış sınırlarını 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiğimiz kıta sahanlığımız dahilinde izinsiz kablo döşenmesine matuf gayrihukuki bir deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğu görülmektedir. Yunanistan ve GKRY tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edilmiştir.

Söz konusu geminin yürütmeyi planladığı faaliyetin kıta sahanlığımız sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca ülkemizden alınması gereken muvafakatla ilgili süreç ise henüz tamamlanmamıştır.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam olup, bölgede işbirliği, diyalog ve eş güdümü esas alan bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz”