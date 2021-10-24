Doğu Avrupa'da corona virüs alarmı

Kış ayları yaklaşırken dünya genelinde corona virüsle mücaedele devam ediyor.



Avrupa'nın doğusunda toplam vakalar 20 milyonu aştı. Rusya, Ukrayna ve Romanya dünyada en çok can kaybı gerçekleşen 5 ülke arasında yer alıyor.



Uzmanlar bu durumu aşılanma oranlarının düşüklüğüne bağlıyor. Ukrayna'da nüfusun ancak beşte birine tek doz aşı uygulanırken, kış aylarıyla birlikte vakaların katlanarak artmasından endişe ediliyor.



RUSYA'DA DAKİKADA 25 KİŞİ CORONA'YA YAKALANIYOR



Rusya'da günlük vakalar 35 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede son bir haftada 250 bin kişi virüse yakalandı. Son 24 saatte ise bin 72 kişi öldü, 35 bin 700 kişi enfekte oldu. Ülkede dakikada 25 kişi corona virüse yakalanıyor.

HASTANELERDEKİ DOLULUK ZİRVEDE



Hastanelerdeki doluluk oranı da salgın başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Nüfusunun sadece üçte birini aşılayan Rusya'da devlet Başkanı Putin'in emriyle, iş yerleri kasım başında bir hafta boyunca kepenk indirecek.