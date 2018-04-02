Doğu Guta'dan son tahliye: Duma için anlaşma sağlandı

Suriye ordusu, yedi yıldır silahlı muhaliflerin elindeki Doğu Guta'yı Şam'a bağlayan karayolunda kontrolü sağladı. Haftasonu bölgenin insansız hava aracıyla çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.



Görüntüler, sekizinci yılına giren iç savaşın, Doğu Guta'ya bağlı Cobar ve Ayn Tarma köylerine getirdiği ağır yıkımı gözler önüne seriyor.



Bölgede faaliyet gösteren "Feylak er Rahman", bir hafta süren tahliye operasyonuyla kontrol altında tuttuğu bölgelerden çekildi. Binlerce silahlı muhalif Doğu Guta'yı terk etti.



Cumartesi günü tamamlanan tahliye operasyonunun ardından sadece Şam'ın doğusundaki en büyük yerleşim birimi olan Duma muhaliflerin kontrolü altında kaldı. Orası için de anlaşma sağlandığı açıklandı.

Duma'yı kontrol altında tutan Ceyş'ül İslam ile günlerdir süren pazarlıkların ardından anlaşma sağlandığı haberini Suriye devlet televizyonu duyurdu.



Suriye medyasında yer alan haberlere göre Ceyş'ül İslam, ağır ve orta büyüklükteki silahlarını teslim edecek. Duma'da hükümet güçlerinin hakimiyetini kabul edecek.



Uluslararası haber ajansı Associated Press'in haberine göre bölgeyi terk etmek isteyenler, Fırat Kalkanı Harekatı'yle terör örgütü DAEŞ'ten alınan Cerablus'a tahliye edilecek.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre ise muhaliflerin elindeki savaş esirlerinin teslim edilmesi için Türkiye, Rusya ve İran'ı temsilcilerinden oluşan bir komite kurulacak. Duma'da, kasaba yönetimi, Suriye hükümetinin onaylayacağı yerel bir konseye devredilecek.



Ceyş'ül İslam örgütü, Rusya askeri polisinin kasabaya gelmesini istediği, kasabanın güvenliğinde rol üstlenmekte ısrar ettiği belirtiliyor.