Doğum günü partisine giden 11 yaşındaki kızın cesedi bulundu

Yetkililer, 13 Nisan Pazar sabahı saat 09.00 sıralarında Maritime Quay bölgesinde bir çocuk bedenine rastladı. Yapılan kimlik tespiti sonrası cesedin, Kaliyah Coa’ya ait olduğu açıklandı.

NEHRE DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

11 yaşındaki talihsiz kızın, dengesini kaybederek suya düştüğü ve akıntıya kapıldığı düşünülüyor.

''BİR DAHA EVE DÖNMEDİ''

Kaliyah’nın ailesi tarafından yapılan açıklamada ''Hayatımız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Onu çok özleyeceğiz. Sadece bir doğum günü partisine gitmişti ama bir daha eve dönmedi. Arama ve kurtarma çalışmalarına katılan herkese minnettarız'' ifadelerine yer verildi.



Kaliyah’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın 2 Mayıs Cuma günü başlatılması bekleniyor.

