Doğum gününden bir gün önce büyük ikramiyeyi kazandı

ABD’nin California eyaletinde yaşayan Latreice Presentine, her sabah Compton’daki Sweet Time Donuts adlı dükkândan iki adet 10 dolarlık kazı-kazan bileti aldığını söyledi. Doğum gününden önceki sabah da aynı rutini sürdürdü.



“DEFALARCA BAKTIM”



Kadın, ikinci bileti kazırken bir rakamın eşleştiğini fark ettiğini ve altından 1 milyon dolar çıktığını belirterek o an yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı:

“İnanamadım. Defalarca baktım. ‘Tanrım, gerçekten mi? Doğum günümden bir gün önce bana bunu mu yapıyorsun?’ dedim.”



Presentine, kazandığı parayla borçlarını kapatmayı, bir araba almayı ve bir ev için peşinat ödemeyi planladığını ifade etti.