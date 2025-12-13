Doğum gününü kutlamak için yolu ateşe verdi
13.12.2025 00:32
Son Güncelleme: 13.12.2025 00:36
Ramazan Erkin Öncan
Dubai polisi, doğum gününü kutlamak amacıyla kamuya açık bir yolu yanıcı maddeyle ateşe veren bir kişiyi gözaltına aldı.
Dubai'de yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan kısa süre sonra polis ekipleri şahsı tespit ederek çağırdı, hakkında yasal işlem başlattı ve aracına el koydu.
Dubai Polis Trafik Genel Müdürlüğü Direktörü Tuğgeneral Juma Salim bin Suwaidan, sosyal medya uğruna yapılan tehlikeli gösterilerin toplum güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, kamu yollarını bu tür “şovlara” dönüştürmenin ciddi ve kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.
Bin Suwaidan, yol ateşe vermenin hem sürücüleri hem çevreyi riske attığını; trafik akışını bozarak alt yapıya ve çevreye zarar verdiğini söyledi. Bu tür eylemlerin şöhret veya dijital popülerlik uğruna kamu güvenliğini tehlikeye attığını belirtti ve polis olarak bu konuda sıfır tolerans gösterdiklerini ifade etti.
Yetkililer ayrıca, ailelere çocuklarının sosyal medyada gördüğü tehlikeli içerikleri taklit etmemesi için uyarıda bulunmaları çağrısı da yaptı. Polis, sorumsuz davranışları tespit etmek amacıyla saha devriyeleri ve akıllı denetimleri artıracağını açıkladı.