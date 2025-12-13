Doğum gününü kutlamak için yolu ateşe verdi

Dubai'de yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan kısa süre sonra polis ekipleri şahsı tespit ederek çağırdı, hakkında yasal işlem başlattı ve aracına el koydu.

Dubai Polis Trafik Genel Müdürlüğü Direktörü Tuğgeneral Juma Salim bin Suwaidan, sosyal medya uğruna yapılan tehlikeli gösterilerin toplum güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, kamu yollarını bu tür “şovlara” dönüştürmenin ciddi ve kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.



Bin Suwaidan, yol ateşe vermenin hem sürücüleri hem çevreyi riske attığını; trafik akışını bozarak alt yapıya ve çevreye zarar verdiğini söyledi. Bu tür eylemlerin şöhret veya dijital popülerlik uğruna kamu güvenliğini tehlikeye attığını belirtti ve polis olarak bu konuda sıfır tolerans gösterdiklerini ifade etti.