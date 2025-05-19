Doğum kliniğini bombalamıştı: "İnsanların iradeleri dışında dünyaya getirilmesine karşıyım"
ABD'de bir doğum kliniğini bombalayan şüphelinin, insanların kendi iradeleri dışında dünyaya getirilmesine karşı olduğuna ilişkin kayıtlar ortaya çıktı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Palm Springs kentindeki doğum kliniğine yönelik bombalı saldırının faili olduğuna inanılan şüphelinin kimliği tespit edildi.
CBS News'ün aktardığına göre Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dün düzenlediği basın toplantısında, 25 yaşındaki Guy Edward Bartkus'un kimliğinin tespit edildiğini doğruladı.
Patlamada, en az 4 kişi yaralanmıştı. NBC News'in haberine göre Bartkus, patlama anında öldü.
Soruşturmaya aşina olan emniyet kaynaklarına göre şüpheli, yazılarında ya da ses kayıtlarında insanların kendi iradeleri dışında dünyaya getirilmesine karşı olduğunu ifade etti.
Saldırıyla ilgili bilgi sahibi iki üst düzey emniyet yetkilisi, saldırganın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla 30 dakikalık bir ses kaydının incelenmesinin sürdüğünü ve bunlarda "antinatalist" şeklinde adlandırılan çocuk sahibi olma karşıtı düşüncelerin bulunduğunu aktardı.
Yetkililer, saldırganın bu düşünceyle saldırıyı düzenlediğine inandıklarını belirterek, ev yapımı patlayıcılarla yapılan deneylerin görüntülerinin yer aldığı Bartkus'la ilintili YouTube hesabının da incelendiğini kaydetti.
"CANLI YAYIN YAPMAYA ÇALIŞTI"
Kullanılan bombanın araçla taşınan büyük bir el yapımı patlayıcı olduğu ve patlama bölgesinden bir milden daha uzakta hissedilebildiği tespit edildi.
Davis, “Şahsın nihilist düşünceleri vardı ve bu hedefli bir saldırıydı. Bunu canlı yayınlamaya çalıştığına inanıyoruz ve evet, bu da soruşturmamızın bir parçası” diye konuştu.
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