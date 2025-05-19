Doğum kliniğini bombalamıştı: "İnsanların iradeleri dışında dünyaya getirilmesine karşıyım"

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Palm Springs kentindeki doğum kliniğine yönelik bombalı saldırının faili olduğuna inanılan şüphelinin kimliği tespit edildi.

CBS News'ün aktardığına göre Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dün düzenlediği basın toplantısında, 25 yaşındaki Guy Edward Bartkus'un kimliğinin tespit edildiğini doğruladı.

Patlamada, en az 4 kişi yaralanmıştı. NBC News'in haberine göre Bartkus, patlama anında öldü.

Soruşturmaya aşina olan emniyet kaynaklarına göre şüpheli, yazılarında ya da ses kayıtlarında insanların kendi iradeleri dışında dünyaya getirilmesine karşı olduğunu ifade etti.

Saldırıyla ilgili bilgi sahibi iki üst düzey emniyet yetkilisi, saldırganın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla 30 dakikalık bir ses kaydının incelenmesinin sürdüğünü ve bunlarda "antinatalist" şeklinde adlandırılan çocuk sahibi olma karşıtı düşüncelerin bulunduğunu aktardı.



Yetkililer, saldırganın bu düşünceyle saldırıyı düzenlediğine inandıklarını belirterek, ev yapımı patlayıcılarla yapılan deneylerin görüntülerinin yer aldığı Bartkus'la ilintili YouTube hesabının da incelendiğini kaydetti.