Doğum sonrası anne şok yaşadı: Anne baba beyaz bebek ise siyahi

ABD'deki 38 yaşındaki bir kadın, kendisine yanlış embriyonun nakledilmesinin ardından üreme kliniğine dava açtı.

Davaya göre, bebeğin doğumuyla birlikte şok edici bir gerçek ortaya çıktı. Krystena Murray'in isimli kadın, kendisine benzeyen bir sperm donörü seçtiğini sanıyordu. Tercihe göre, donör kirli sarı saçlı ve mavi gözlü bir beyazdı. 2023 yılında Murray'e bir embriyo transfer edildi. Murray, 2023 yılı aralık ayında doğum yaptığında "bir şeylerin çok yanlış olduğunu anladı" çünkü doğurduğu çocuk "koyu tenli, Afro-Amerikan bir bebekti."

Murray, bu durumun ardından üreme kliniği hakkında hemen dava açtı. Salı günü Georgia eyalet mahkemesinde açılan davada, Krystena Murray'ın "bilmeden ve istemeden, kendisiyle biyolojik olarak akraba olmayan bir çocuğu hamilelik boyunca taşıdığını" iddia ediiyor. Murray, bu durumu ancak bebeği doğurduktan sonra öğrendi. Murray, bu durum anladıktan sonra beş ay sonra da bebeğin velayetini biyolojik ebeveynlerine vermek zorunda da kaldı.

Murray, NBC News'e verdiği röportajda, "Bunun sadece bir sperm karışıklığı olmasını umuyordum, embriyo karışıklığı değil." dedi. Ancak DNA sonuçları, bebeğin biyolojik olarak onunla akraba olmadığını doğruladı.

Klinik daha sonra davada adı geçmeyen bebeğin biyolojik ebeveynlerini tespit etti ve onlarla iletişime geçti. Bu aile, yaptıkları bir DNA testiyle çocuğun kendilerine ait olduğunu doğruladılar ve ardından velayet için dava açtılar, bebeği Murray'dan istediler.

Murray, acı dolu bir günde mahkemede bebeğini gönüllü olarak biyolojik anne ve babasına teslim etti.

Murray, NBC News'e yaptığı açıklamada, "Bir çocuğu olan, beni seven, benimle bağı olan bir bebekle, bir anne olarak mahkeme sayonunu girdim ve binadan çıktım ve onlar da oğlumla birlikte ayrıldılar" dedi.