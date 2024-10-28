Doha'da ateşkes masası: Hamas temsilci göndermedi

Çıkmaza giren Gazze ateşkesi görüşmeleri dün Doha'da yeniden başladı ve bugün de devam ediyor.

Görüşmelere Katar, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den temsilciler katılırken Hamas herhangi bir temsilci göndermedi.

İsrail heyetine başkanlık eden İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Cesim es Sani, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Rashad ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns ile bir araya geldi.

Bu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Gazze'de ateşkes sağlanması için ilgili taraflar arasında yapılan ilk üst düzey görüşme.

ABD daha önce tüm tarafların görüşmelerin ilerlemesini kolaylaştırmak amacıyla bir ateşkes anlaşması için “yeni bir çerçeve” arayışında olduğunu belirtmişti.

İsrailli kaynaklara göre, İsrail heyetiyle bağlantılı bir yetkili, nihai anlaşmanın Tel Aviv'in çatışmaları durdurma isteğine bağlı olduğunu belirtti. İsrail heyeti ancak hükümetin onayını bekleyen bir adım olarak yetkilendirildiğinde sonuç elde edebilir.

Ancak analistler Hamas ile İsrail arasındaki temel görüş ayrılıkları, İsrail'deki iç siyasi çekişmeler ve ABD başkanlık seçimleri nedeniyle görüşmelerde kısa vadede bir ilerleme kaydedilmesi olasılığının yüksek olmadığını düşünüyor.