Doha'da Suriye için üçlü görüşme | Lavrov: Türkiye ve İranlı mevkidaşlarımla buluşacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar'ın başkenti Doha'da, "Suriye'deki son durumu meslektaşlarımızla görüşeceğiz." dedi.



Amerikalı Trump yanlısı gazeteci Tucker Carlson, Lavrov'la Agit toplantısı için Malta'ya gitmeden önce Rusya'nın başkenti Moskova'da röportaj yaptı.



Rus Bakan, 2019 ve 2020'de Astana görüşmeleri kapsamında varılan anlaşmaları hatırlattı. Düzenli olarak Türkiye, Rusya ve İran arasında da bu görüşmelerin sürdüğü aktardı.



Amacın Suriyelilerin birbiriyle anlaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.



Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi bölgedeki ayrılıkçı güçleri desteklemekle suçladı.

LAVROV'DAN HİPERSONİK FÜZE MESAJI



Rus Dışişleri Bakanı, Ukrayna Savaşı'na da değindi.



Lavrov, Moskova'nın yaklaşık iki hafta önce kullandığı Oreşnik Hipersonik füzesini hatırlatarak, "Rusya kendisini savunmak için her türlü aracı kullanmaya hazır." dedi.



Rus bakan, Dnipro'ya fırlatılan bu füzenin Batı için uyarı olduğunu aktarırken, "Batı'nın bu sinyali ciddiye almasını umuyoruz." ifadesini kullandı.



Lavrov, Amerikalı gazeteci Carlson'ın, "Amerika Birleşik Devletleri ile savaşta mısınız?" sorusuna ise "Ben öyle demezdim. Ancak Ukrayna'daki durum Hibrit Savaş olarak nitelendirilebilir." açıklamasını yaptı.

