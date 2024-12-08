Doha'da Suriye için üçlü görüşme: 8 ülkeden "siyasi çözüm" çağrısı
Suriye'de rejim karşıtı muhalif grupların ilerleyişi sürerken, Katar'ın başkenti Doha kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Astana formatında bir araya geldi. Toplantıda Suriye'de siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemine değinildi. Bu görüşmeden saatler sonra aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülke ortak açıklama yaparak "siyasi çözüm" çağrısı yaptı.
Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, Katar'ın başkenti Doha'da buluştu. 22. Doha Forumu marjında Astana Formatında düzenlenen toplantıda Suriye'de siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemine değinildi.
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine destek beyan edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasındaki görüşmede, Suriye'deki durumun gerginleşmesinden endişe duyulduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de sonradan dahil olduğu toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.
Bakanlar, Astana Formatı garantör ülkelerinin, Suriye'deki durumun acilen istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerin yoğunlaştırılması gerektiği ve bu hedef doğrultusunda temas halinde olunması konusunda mutabık kaldı.
LAVROV: iRAN VE tÜRKİYE İLE MUTABIKIZ
Dışişleri Bakanlığı kaynakları toplantının yapıcı geçtiğini belirtirken, Rusya'dan da açıklama geldi.
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, toplantı sonrası gazetecilere konuştu.
Suriyeli muhaliflerin ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Lavrov, üç ülkenin mutabık kaldıkları konularda adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.
Türkiye'nin rolünü de değerlendiren Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin gerektiğini ve bu konuda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de üçlü görüşme sonrası basına konuştu.
Suriye hükümeti ile meşru muhalif grupların siyasi görüşmelere başlaması gerektiğini söyledi. Erakçi, bu konuda Suriye hükümetiyle istişarede bulunmaya karar verdiklerini bildirdi.
8 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA
Astana Formatı'nın tarafları olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak'ın dışişleri bakanları, Suriye'deki son gelişmeleri ele almak için Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.
Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Katılımcılar, Suriye'deki son olaylarla ilgili yaptıkları ortak açıklamada, Suriye krizinin devam etmesinin ülkenin güvenliği ile bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından tehlikeli bir gelişme teşkil ettiğini ve tüm tarafların Suriye krizine, askeri operasyonların sona ermesine ve sivillerin bu krizin yansımalarından korunmasına yol açacak siyasi bir çözüm araması gerektiğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.
Ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde kapsamlı siyasi sürecin başlatılmasına hazırlık amacıyla askeri operasyonların durdurulması, daha fazla masum ve savunmasız insanın kanının dökülmesine ve krizin uzamasına yol açan askeri tırmanışa son verilmesinin yanı sıra Suriye'nin birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması, kaos ve terörizme sürüklenmesinin engellenmesi ve mülteciler ile yerlerinden edilenlerin gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, "Katılımcılar, bölgede güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine yönelik çabaların artırılmasının yanı sıra Suriye krizine, Suriye halkının güvenlik, istikrar ve adalet özlemlerini giderecek şekilde barışçıl bir çözüm bulunmasına etkin bir şekilde katkıda bulunmak amacıyla aralarındaki yakın istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurgulamışlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in katılımcıları bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, katılımcıların BMGK'nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik BM çabalarına desteklerini teyit ettiği bildirildi.
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