Doha'da Suriye için üçlü görüşme: 8 ülkeden "siyasi çözüm" çağrısı

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, Katar'ın başkenti Doha'da buluştu. 22. Doha Forumu marjında Astana Formatında düzenlenen toplantıda Suriye'de siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemine değinildi.



Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine destek beyan edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasındaki görüşmede, Suriye'deki durumun gerginleşmesinden endişe duyulduğu belirtildi.



Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de sonradan dahil olduğu toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.



Bakanlar, Astana Formatı garantör ülkelerinin, Suriye'deki durumun acilen istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerin yoğunlaştırılması gerektiği ve bu hedef doğrultusunda temas halinde olunması konusunda mutabık kaldı.

LAVROV: iRAN VE tÜRKİYE İLE MUTABIKIZ



Dışişleri Bakanlığı kaynakları toplantının yapıcı geçtiğini belirtirken, Rusya'dan da açıklama geldi.



Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, toplantı sonrası gazetecilere konuştu.



Suriyeli muhaliflerin ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.



Lavrov, üç ülkenin mutabık kaldıkları konularda adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.



Türkiye'nin rolünü de değerlendiren Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin gerektiğini ve bu konuda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de üçlü görüşme sonrası basına konuştu.



Suriye hükümeti ile meşru muhalif grupların siyasi görüşmelere başlaması gerektiğini söyledi. Erakçi, bu konuda Suriye hükümetiyle istişarede bulunmaya karar verdiklerini bildirdi.