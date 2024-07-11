Doha'daki ateşkes müzakereleri: "Anlaşma yakın"

İsrail ordusu iki haftadır saldırdığı Gazze'nin Şucaiyye bölgesinden çekildi Bölgeden geriye enkaz yığını kaldı.



Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye'de, İsrail'in tahliye emri verdiği 27 haziran'dan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. İsrail ordusu bölgede 2 hafta süren operasyonun sona erdiğini duyurdu.



Operasyonda silah ve iletişim ekipmanı içeren sekiz tünelin imha edildiği, çok sayıda hamas üyesinin öldürüldüğü bildirildi. İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından evlerine dönen Fiistinliler geride enkaz yığınıyla karşılaştı.



İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki sivilleri bölgeyi terk etmeleri konusunda uyaran el broşürleri dağıttı.



Şehrin tehlikeli bir çatışma bölgesi olacağı uyarısı yapılarak sivillerin Deyr el-Belah'a göç etmeleri istendi. İsrail askerlerinin Gazze'de Hamas ve İslami Cihad üyeleriyle savaşın en şiddetli çatışmalarından birini yaşadığı belirtiliyor.



Gazze'den saldırı haberleri gelirken Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes müzakereleri de sürüyor.



Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yanı sıra CIA Direktörü William Burns'ün de Doha'daki görüşmelere katılması bekleniyor.



İsrail basınına konuşan ABD'li yetkililere göre Katar'daki görüşmeler olumlu havada devam ediyor.



Tarafların ilk aşamada çatışmaların 42 gün durdurulmasını içeren 3 aşamalı anlaşma üzerinde genel olarak mutabakata vardığı gelen bilgiler arasında.



Hamas'ın elindeki her bir rehineye karşılık kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı gibi konularda ise netleşmeyen bazı başlıklar olduğu belirtiliyor. ABD basınına göre de Gazze'de ateşkes anlaşması yakın.



Basına konuşan ABD'li yetkililer anlaşmanın çerçevesi üzerinde uzlaşma sağlandığını ve tarafların anlaşmanın nasıl uygulanacağına dair ayrıntıları müzakere ettiğini söyledi.



Wall Street Journal gazetesi ise Biden yönetiminin İsrail'e 227 kilogramlık bombaları göndermeyi kabul ettiğini yazdı.



Gazze'de sivil kaybı azaltmak için mayıs ayında sevkiyatı askıya alınan bu bombaların İsrail'e teslimatının yakında başlayacağı belirtildi.