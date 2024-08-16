Doha'daki ateşkes masasından sonuç çıkmadı: Görüşmeler devam edecek

Doha'da yapılan Gazze için ateşkes görüşmeleri sona erdi. Katar, Mısır ve ABD'den yapılan ortak açıklamada, Amerika'nın sunduğu teklifin, inşa edilmekte olduğu belirtildi. Arabulucular, haftaya Mısır'da tekrar bir araya gelecek. Hamas'tan yapılan açıklamada, görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili olarak kendilerine  verilen bilginin 2 Temmuz'da üzerinde anlaşmaya varılanları kapsamadığı belirtildi.

Doha'daki ateşkes masasından sonuç çıkmadı: Görüşmeler devam edecek

Katar'ın başkenti Doha'da, 'de ateşkes arayışı için devam eden görüşmeler görüşmeler sona erdi.

 müzakerelere katılırken, Hamas masada yer almadı.

Görüşmelerin "yapıcı ve olumlu bir havada" geçtiği belirtildi.

Katar, ABD ve Mısır'dan  yapılan ortak açıklamada, ABD'nin, anlaşmanın hızla uygulanmasına olanak sağlayacak şekilde kalan boşlukları kapatan ve Başkan Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta ortaya koyduğu ilkelerle tutarlı bir Gazze ateşkes önerisi sunduğu belirtildi. 

Arabulucuların, önümüzdekı̇ günlerde Gazze'dekı̇ rehı̇neler ve Fı̇lı̇stı̇nlı̇ tutuklularla ı̇lgı̇lı̇ konular da dahı̇l olmak üzere ateşkes önerı̇sı̇nı̇n uygulanmasına ı̇lı̇şkı̇n ayrıntılar üzerı̇nde çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Ortak açıklamada, "Üst düzey yetkı̇lı̇ler bugün belı̇rlenen şartlar üzerı̇nde anlaşmaya varmak üzere önümüzdekı̇ hafta sonundan önce bı̇r araya gelecek" denildi.

Beyaz Saray, görüşmelerin haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, "ABD Gazze'de ateşkesin sağlanması için köprü kurucu öneri sundu" denildi.

Hamas'tan üst düzey bir yetkili ise Reuters'a yaptığı açıklamada, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin sonuçlarıyla ilgili olarak gruba verilen bilginin 2 Temmuz'da üzerinde anlaşmaya varılanları kapsamadığını söyledi.

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