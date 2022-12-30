Doktor noel mesajı yerine 'kansere yakalandınız' mesajı gönderdi

İngiltere'nin Doncaster şehrinde bir aile hekimi, hastalarına Noel mesajı yerine yanlışlıkla "agresif akciğer kanseri"ne yakalandıklarını belirten mesaj gönderdi.



Ülke basınındaki haberlere göre, Askern Polikliniği tarafından 23 Aralık Cuma günü öğleden sonra ameliyat için kayıtlı hastalara Noel yerine "agresif akciğer kanseri" teşhisi konulduğunu belirten kısa mesaj yanlışlıkla gönderildi.



Mesajda hastalara ölümcül hastalıkları olan kişilerin belirli yardımlar talep etmesine olanak tanıyan formu doldurmaları için link paylaşıldı.

SONRASINDA ÖZÜR MESAJI



Yaklaşık yarım saat sonra gönderilen ikinci mesajda ise doktorun yanlışlıkla yollanan mesaj için "içten özürlerini" aktardığı ve herkese mutlu tatiller dilemek istediği bildirildi.



"KÖTÜ BİR ŞAKA SANDIM"

Annesiyle aynı mesajı alan hastalardan 42 yaşındaki Carl, ilk başta bunun kötü bir şaka olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sigara içiyorum, bu yüzden 'Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı?' diye düşündüm. Biraz oturdum ve bir süre bunun için endişelendim, bu beni gerçekten strese soktu" ifadelerini kullandı.



Aile polikliniği ise olaya ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

