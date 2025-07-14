“Doktor ölüm” davası başlıyor: “15 cinayet, buzdağının görünen kısmı olabilir”

Almanya’da 15 hastasını ölümcül iğnelerle öldürdüğü iddia edilen doktorun davası bugün başlıyor. Savcılar, tespit edilen 15 can kaybının buzdağının sadece görünen kısmı olduğundan endişe ediyor.



Alman basınında adı Johannes M. olarak aktarılan palyatif bakım uzmanı, başkent Berlin’de çalıştığı Eylül 2021-Temmuz 2024 döneminde 12 kadın ve üç erkeği öldürmekle suçlanıyor. İddiaya göre, doktor, yaşları 25 ile 94 arasında değişen kişilere “yatıştırıcılardan oluşan ölümcül bir kokteyl” enjekte ediyor, bazı durumlarda ise suçlarının üzerini örtmek için hastalarının evlerini ateşe veriyordu.



“KAYINVALİDESİ DE GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE ÖLDÜ”



Die Zeit gazetesinin haberine göre, ilk olarak M.’nin bir iş arkadaşı, sanığın çok sayıda hastasının yangınlarda ölmesinin üzerine durumdan şüphelendi. M. ağustos ayında gözaltına alındığında bağlantısının olduğu söylenen ölüm sayısı dörttü. Fakat soruşturma devam etti ve savcılar nisan ayında M. hakkında 15 kez cinayet suçlamasında bulundukları bir iddianame hazırladı.



Savcılıktan bir sözcü, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, aralarında sanığın kayınvalidesinin ölümünün de olduğu 96 vakanın daha mercek altında olduğu bilgisini verdi. Basına yansıyan haberlere göre, Johannes M. ve eşi, 2024 yılının başında kanser hastası kadını ziyaret etmek için Polonya’ya gitmiş, yaşlı kadın o haftasonu gizemli bir şekilde hayatını kaybetmişti.



CİNAYETLER ÜZERİNE TEZ YAZDI: “İNSANLAR NEDEN ÖLDÜRÜR?”



Almanya basınına yansıyan haberlerde “Doktor ölüm” sözleriyle bahsedilen sanık, palyatif bakım alanında uzmanlaşmadan önce radyoloji ve pratisyen hekimlik eğitimi almıştı. Palyatif bakım, hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla uygulanan uzmanlaşmış tıbbi bir bakım olarak biliniyor.

Zeit’ın haberine göre, sanık, 2013 yılında teslim ettiği doktora tezinde Frankfurt’ta yaşanan bir dizi cinayeti mercek altına almıştı. Tezinin giriş cümlesi ise “İnsanlar neden öldürür?” olmuştu.



Savcılara göre, sanık, 15 vakanın hepsinde kurbanlarına anestezi ve kas gevşetici uygulamış, hastalarının ise buna dair ne bilgisi ne de rızası olmuştu. Buna göre, doktorun damar yoluyla uyguladığı söz konusu maddeler hastaların solunum kaslarını felç etmiş, bu da dakikalar içinde solunum durmasına ve ölüme yol açmıştı.

"ÖLDÜRMENİN ÖTESİNDE BİR SAİKİ YOK"



Beş diğer vakada ise Johannes M. iddiaya göre enjeksiyonları gerçekleştirdikten sonra hastalarının dairelerini ateşe vermişti.

Sanık, bir vakada da aynı gün içinde iki hastasını öldürmüştü. Buna göre, M. önce Kreuzberg’de 75 yaşındaki bir adamı, bundan saatler sonra ise komşu ilçe Neukölln’de 76 yaşındaki bir kadını öldürmüştü. Savcılar, sanığın kadının evinde yangın da çıkardığını fakat yangının söndüğünü belirtti.



Johannes M. kendisi hakkındaki iddialar hakkında yorum yapmazken, savcılara göre sanığın eylemlerinin arkasında “öldürmenin ötesinde bir saik” bulunmuyordu. Bugün hakim karşısına çıkacak olan M. hakkında müebbet hapis cezası isteniyor.

