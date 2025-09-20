Doktor ve mühendislere ABD vize ücreti 100 bin dolar olacak

ABD yönetimi, mühendislik, finans ve tıp gibi çalışma alanlardaki uzmanlara verilen H-1B vizesinin ücretini artırarak 100 bin dolara çıkarmaya hazırlanıyor.

CBS'in haberine göre, ücret artışı Beyaz Saray tarafından doğrulandı. CBS haberinde, "Trump yönetimi, ABD'ye yüksek vasıflı işçileri çekmek için kullanılan bir programı hedef alarak H-1B vize başvuruları için ücrete 100 bin dolar eklemeyi planlıyor." diyerek duyurodu

Beyaz Saray yetkilisinin CBS News'e doğruladığı ek ücret, yabancı işçi alımında bu programa güvenen Amazon, IBM, Microsoft ve Google gibi teknoloji devleri de dahil olmak üzere işverenleri etkileyecek.

H-1B vizelerinin alınması zaten maliyetliydi ve vizenin hızlandırılmış olup olmamasına bağlı olarak yaklaşık bin 700 ila 4 bin 500 dolar arasında değişiyordu.

Bloomberg News'in daha önce bildirdiği plana göre, Başkan Trump, Cuma günü itibarıyla H-1B çalışanlarının 100 bin dolarlık ödeme yapılmadığı takdirde ABD'ye girişini kısıtlayacak yeni ücreti belirleyen bir bildiriyi imzalamaya hazırlanıyor.

H-1B vizesi, bazı şirketlerin, yabancı adayları, Amerikalı çalışanlardan daha düşük maaşlarla işe almalarına olanak tanındığı için eleştiriliyordu.

Teknoloji şirketleri, bu vize programından öncelikli olarak yararlananlar arasında yer aldı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Amazon 2024 yılında en çok H1-B vizesi alan şirket oldu.

Bu vize, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik gibi alanlarda nitelikli işgücünün ABD’de yaşayıp çalışmasına imkan tanıyordu.

2024 yılında yüksek vasıflı yabancı işçiler için yaklaşık 400 bin adet H-1B başvurusu onaylandı.

BBC'nin haberine göre, 2004 yılından bu yana H-1B başvurularının sayısı yılda 85.000 ile sınırlandırılmıştı.



Haberdeki bilgiler şöyle:

H-1B ücretleri işverenin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilmekle birlikte, şu anda 215 dolarlık kayıt ücreti ve daha büyük işverenler için gerekli olan I-129 formunun doldurulması için 780 dolarlık ek ücret içermektedir.



Ayrıca 500 dolarlık bir dolandırıcılık önleme ve tespit ücreti de bulunmaktadır. Şirketler vizeler için her yıl genellikle on binlerce dolar harcamaktadır.



ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin (USCIS) verilerine göre, 1 Ekim'de başlayacak 2026 mali yılı için H-1B vizesi başvurularının yaklaşık 359.000'e düştüğü ve bunun son dört yılın en düşük seviyesi olduğu belirtiliyor.



Devlet istatistiklerine göre, programdan geçen mali yılda en çok faydalanan şirket Amazon olurken, onu teknoloji devleri Tata, Microsoft, Meta, Apple ve Google takip etti.