Doktor ve mühendislere ABD vizesi 100 bin dolar oldu: Mevcut vize sahiplerini etkileyecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilere verilen "H-1B" çalışma vizesi için şirketlerin 100 bin dolar ödemesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Dün imzalanan kararname ABD'deki şirketler arasında endişeye neden oldu. Şirketlerin çalışanlarına ülkeden ayrılmama çağrısı yapmasının ardından Beyaz Saray bugün açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.



Beyaz Saray açıklamasında, yarın yürürlüğe girecek olan karardan ülkeye yeniden giriş yapan geçerli vize sahiplerinin etkilenmeyeceğini duyurdu.



"H-1B" çalışma vizesi için şirketlerin 100 bin dolar ödenmesi kararı yeni başvuru sahipleri için geçerli olacağı aktarıldı. Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, "Bu tek seferlik bir ödeme. Sadece yeni vizeler için geçerlidir, yenilemeler veya mevcut vize sahipleri için geçerli değildir." ifadesini kullandı.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNE DARBE VURMASI BEKLENİYOR

Alınan kararın, büyük ölçüde Hindistan ve Çin'den gelen işçilere bağımlı olan ABD teknoloji sektörüne büyük bir darbe vurması bekleniyor.



ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetkleri İdaresi (USCIS) verilerine göre 2024 yılında 283 bin 755 Hindistan vatandaşı bu vizeden yararlandı ve ABD'de de çalışmaya başladı.



ABD'ye H-1B vizesi kapsamında aynı yıl, 46 bin 722 Çin vatandaşı giriş yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2025'in ilk yarısında Amazon'un 10 binden fazla H-1B vizesi onaylanırken, Microsoft ve Meta platformlarının her biri 5 binden fazla onay aldı.



2024 yılında yüksek vasıflı yabancı işçiler için yaklaşık 400 bin adet H-1B başvurusu onaylandı.

KAÇ TÜRK VATANDAŞI BU VİZEYİ ALDI?



İstatistiklere göre, bu vize kapsamında 2024 yılında ABD'ye bin 432 Türk vatandaşı giriş yaptı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk 3 ülke sırasıyla, yüzde 21 ile Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 17,5 ile Almanya, yüzde 11,2 ile İngiltere oldu.



TRUMP ALTIN KARTI DA ONAYLADI



Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına ilişkin de bir kararnameye imza atmıştı.



Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti. Ticaret Bakanı Lutnick de artık sadece en "en üst düzeydeki olağanüstü" insanları ülkeye kabul edeceklerini belirterek, "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler yaratacak. Bu program, ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak." diye konuştu.



Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnameye göre, "Altın Kart" almak isteyen kişilerin ABD Hazinesi'ne 1 milyon dolar, bir şirket sponsorluğunda ise 2 milyon dolar ödeme yapması gerekecek. Böylece, söz konusu ödemeyle başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınması sağlanırken, bireyler ABD'de ikamet etme hakkı edinebilecek.