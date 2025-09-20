Doktor ve mühendislere ABD vizesi 100 bin dolar oldu. Türkiye nasıl etkilenir?

Trump, dün, nitelikli yabancı çalışanlara yönelik H-1B vizesinin ücretini yıllık 100 bin dolara çıkaran kararnameyi imzaladı.

Bu kararın, büyük ölçüde Hindistan ve Çin'den gelen işçilere bağımlı olan ABD teknoloji sektörüne büyük bir darbe vurması bekleniyor.

Karar, yaklaşık 300 bin Hindistan vatandaşına ABD kapısının kapanması veya girişinin zorlaşması anlamına geliyor.

ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetkleri İdaresi (USCIS) verilerine göre 2024 yılında 283 bin 755 Hindistan vatandaşı bu vizeden yararlandı ve ABD'de de çalışmaya başladı.

ABD'ye H-1B vizesi kapsamında aynı yıl, 46 bin 722 Çin vatandaşı giriş yaptı.

KAÇ TÜRK VATANDAŞI BU VİZEYİ ALDI?

İstatistiklere göre, bu vize kapsamında 2024 yılında ABD'ye bin 432 Türk vatandaşı giriş yaptı. Geçmiş yılların verilerini olmamakla birlikte, halen 50 bine yakın Türk vatandaşı bu vizeyle ABD'de bulunuyor olabilir.

100 bin dolarlık yıllık ücret, vize yenilemede de uygulanacağı için, halen ülkede bulunan tüm yabancı çalışanları da etkileyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk 3 ülke sırasıyla, yüzde 21 ile Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 17,5 ile Almanya, yüzde 11,2 ile İngiltere oldu.

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 6,8, mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 4,4 ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 2,6 oldu.

VİZEDEKİ AMAÇ YABANCILARI ÜLKEYE SOKMAMAK

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, dün düzenlediği basın toplantısında, "tüm büyük şirketlerin" yeni ücret konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Lutnick, ABD Başkanı ile Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte, "H-1B vizeleri için yılda yüz bin dolar ve tüm büyük şirketler bu konuda bizimle. Onlarla görüştük," dedi. "Birini eğitecekseniz, ülkemizin en büyük üniversitelerinden birinden yeni mezun birini eğiteceksiniz. Amerikalıları eğitin. İşlerimizi elimizden almak için insan getirmeyi bırakın." dedi.

Trump'ın H-1B vizelerine kısıtlama getirmesi, teknoloji sektörü için büyük bir tartışma konusu haline geldi.

USCIS verilerine göre bu vize için başvuranların yüzde 48'i, bilimsel ve teknik hizmetlerde çalışıyor.

KARAR TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİ CİDDİ ETKİLEYECEK

The Guardian'da yer alan haberde, "Teknoloji sektörü, ABD ekonomisinin diğer tüm sektörlerinden daha fazla H-1B vizesi sahiplerine bağımlı. Resmi rakamlar, H-1B programı kapsamında sağlanan işlerin yaklaşık üçte ikisinin bilgisayarla ilgili olduğunu gösteriyor, ancak işverenler bu vizeyi mühendisleri, eğitimcileri ve sağlık çalışanlarını işe almak için de kullanıyor." denildi.

Habere göre, 2025'in ilk yarısında Amazon'un 10 binden fazla H-1B vizesi onaylanırken, Microsoft ve Meta platformlarının her biri 5 binden fazla onay aldı.

2024 yılında yüksek vasıflı yabancı işçiler için yaklaşık 400 bin adet H-1B başvurusu onaylandı.

ABD VİZEYİ ZATEN SINIRLANDIRMIŞTI

BBC'nin dünkü haberine göre, 2004 yılından bu yana H-1B başvurularının sayısı yılda 85.000 ile sınırlandırılmıştı.



Haberdeki bilgiler şöyle:



ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin (USCIS) verilerine göre, 1 Ekim'de başlayacak 2026 mali yılı için H-1B vizesi başvurularının yaklaşık 359.000'e düştüğü ve bunun son dört yılın en düşük seviyesi olduğu belirtiliyor.



Devlet istatistiklerine göre, programdan geçen mali yılda en çok faydalanan şirket Amazon olurken, onu teknoloji devleri Tata, Microsoft, Meta, Apple ve Google takip etti.

TRUMP ALTIN KARTI DA ONAYLADI

Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına ilişkin de bir kararnameye imza attı.

Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti. Ticaret Bakanı Lutnick de artık sadece en "en üst düzeydeki olağanüstü" insanları ülkeye kabul edeceklerini belirterek, "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler yaratacak. Bu program, ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak." diye konuştu.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnameye göre, "Altın Kart" almak isteyen kişilerin ABD Hazinesi'ne 1 milyon dolar, bir şirket sponsorluğunda ise 2 milyon dolar ödeme yapması gerekecek. Böylece, söz konusu ödemeyle başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınması sağlanırken, bireyler ABD'de ikamet etme hakkı edinebilecek.