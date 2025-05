Dokuzuncu Gezegen teorisi: Güneş Sistemi'nde yeni gezegen

Tayvan’daki Ulusal Tsing Hua Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Terry Phan liderliğindeki araştırma ekibi, eski uydu verilerinde gezegen olabilecek bir gökcismi belirlediklerini duyurdu. Çalışmada elde edilen bulgular, 24 Nisan’da bilimsel makalelerin yayımlandığı arXiv platformunda ön baskı olarak paylaşıldı ve Publications of the Astronomical Society of Australia dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi.



İZLER ESKİ UYDULARDAN

Araştırmacılar, 1983’te görev yapan Infrared A stronomical Satellite (IRAS) ve 2006–2011 yılları arasında faaliyet göstermiş Japon AKARI uydularının arşiv verilerini taradı. Amaç, Güneş’in çok ötesinde yavaş hareket eden, potansiyel olarak Dokuzuncu Gezegen olabilecek cisimleri tespit etmekti.



Ekip, bilinen gökcisimlerini eleyerek geriye kalan birkaç aday üzerinde yoğunlaştı. Sonuçta, iki uydu görüntüsünde de aynı renk ve parlaklık özelliklerini taşıyan, büyük ihtimalle aynı nesneye ait olan “iyi bir aday” üzerinde karar kıldı. Bu aday, yalnızca birkaç kızılötesi görüntüde küçük bir nokta olarak görünse de, hareketi büyük ve uzak bir gezegene işaret edebilecek nitelikteydi.



Araştırmanın başyazarı Phan, Science dergisine yaptığı açıklamada keşfi gördüğünde büyük heyecan duyduğunu belirterek, “Bu bizi çok motive etti,” dedi. Ancak gözlemlerin kesinleşmesi için adayın yörüngesinin daha ayrıntılı şekilde takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

BULGULARDAKİ ŞÜPHELER

Yeni gezegen adayı her ne kadar dikkat çekici olsa da, bilim camiasında şüpheyle karşılandı. Dokuzuncu Gezegen hipotezini ilk olarak 2016’da öne süren Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden (Caltech) astronom Mike Brown, bu çalışmada yer almamış olmasına rağmen veriler üzerinde hesaplamalar yaptı. Brown, tespit edilen kızılötesi sinyalin yörüngesinin, Güneş Sistemi’nin düzlemiyle yaklaşık 120 derecelik bir eğimle kesiştiğini belirledi. Bu, Dokuzuncu Gezegen için öngörülen 15–20 derecelik eğimden çok daha fazla.



Brown, bu açı farkının adayın Planet Nine olmadığını düşündürdüğünü belirterek, “Bu onun orada olmadığını göstermez ama Dokuzuncu Gezegen olmadığını gösterir. Bu gezegen, Güneş Sistemi’nde gözlemlediğimiz etkilerin hiçbirini açıklayamaz” dedi.

DOKUZUNCU GEZEGEN TEORİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Dokuzuncu Gezegen’in varlığı, Kuiper Kuşağı’ndaki bazı cisimlerin düzensiz yörüngelerini açıklamak için öne sürüldü. Bu bölgede gözlemlenen sıra dışı hareketlerin, Güneş Sistemi’nin dış bölgelerinde dev bir gezegenin kütleçekimiyle etkileniyor olabileceği düşünülüyor. Ancak bu teoriyi desteklemeyen astronomlar da var; bazıları bu düzensizliklerin rastlantısal veya başka doğal süreçlerle açıklanabileceğine inanıyor.



Eğer Dokuzuncu Gezegen gerçekten varsa, Dünya’dan çok daha büyük bir kütleye sahip olması ve Güneş’in etrafında milyarlarca kilometre ötede, çok uzun süren ve alışılmadık bir yörüngede dönmesi bekleniyor. Bu da onun doğrudan gözlemlenmesini son derece zorlaştırıyor.



Brown’a göre, yeni tespit edilen kızılötesi sinyal gerçekten bir gezegen ise, bu gezegen Dokuzuncu Gezegen’le aynı anda var olamaz; zira birbirlerinin yörüngelerini bozarlardı. Bu da yeni adayın, Dokuzuncu Gezegen teorisinin geçerliliğini sorgulatabilecek başka bir gezegen olabileceği anlamına geliyor.

SON SÖZ RUBIN GÖZLEMEVİ'NDEN Mİ GELECEK?

Dokuzuncu Gezegen’in varlığı hâlâ tartışmalı bir konu olarak kalmaya devam ediyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Şili’de yapımı süren Vera C. Rubin Gözlemevi’nin 2025 sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor. Dünyanın en büyük dijital kamerasına sahip olacak olan bu yeni nesil teleskop, gökyüzünü benzerlerinden çok daha derin ve ayrıntılı şekilde tarayacak.



Araştırmacılar, Rubin Gözlemevi’nin bir-iki yıl içinde Dokuzuncu Gezegen’i gözlemleyebileceğini, eğer gerçekten varsa onun izini bulabileceğini umuyor.