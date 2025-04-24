Dolandırıcılara karşı yeni önlem: ATM'de telefonla konuşmak yasaklandı

Telefon dolandırıcılığı vakalarının sık görüldüğü Japonya'nın Osaka kenti 65 yaş ve üstü kişilerin cep telefonuyla görüşürken ATM'leri kullanmasını yasakladı.

Bu kararla birlikte şehir yaşlıları korumaya yönelik en sert önlemleri alan şehir oldu.

Uygulamanın temel amacı, dolandırıcıların genellikle yaşlıları arayarak kendilerini akraba ya da kamu görevlisi gibi tanıtıp para talep etmelerini engellemek.



Yerel basında yer alan bilgilere göre, yeni uygulama kapsamında cezai yaptırım bulunmasa da, kamuoyunda farkındalık yaratmak hedefleniyor. Bankalar ve işletmeler ise yönetmelik doğrultusunda bilgilendirme ve uyarı görevini üstlenecek.

20 MİLYAR TL KAYIP



Japonya Ulusal Polis Teşkilatı’nın verilerine göre, sadece 2024 yılında telefon dolandırıcılığı kaynaklı kayıplar 72,1 milyar yen (yaklaşık 20 milyar TL) ile rekor kırdı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 60’ın üzerinde artış anlamına geliyor. Kurumsal olaylar hariç, 20 binden fazla mağdurun neredeyse yarısı 75 yaş ve üzerindeki bireylerden oluştu.

Geçtiğimiz ay açıklanan bir diğer önlem ise 75 yaş üstü kişilerin ATM’lerden günlük para çekme ve havale limitlerinin 300 bin yen (yaklaşık 80 bin TL) ile sınırlandırılması oldu.



Yeni düzenlemeyle birlikte Osaka'daki bankalara, ATM’lerin yakınına uyarı afişleri yerleştirme ve müşterilere yönelik bilgilendirme yapma görevi verildi. Öte yandan, ön ödemeli kart satan işletmeler de, müşterilerin dolandırıcılık riski taşımadığını teyit etmekle yükümlü olacak.



Tokyo, Nagano ve Fukuoka gibi diğer büyük şehirler de benzer dolandırıcılık vakalarına karşı çağrı engelleme cihazları, bilgilendirme seminerleri ve banka uyarı sistemleri gibi önlemleri hayata geçirmiş durumda.



Osaka Kriz Yönetimi Ofisi yetkilisi Ryo Hamaoka’ya göre, bu düzenlemeyle yalnızca dolandırıcılık değil, toplumsal farkındalık da hedefleniyor. Hamaoka, “Nasıl ki Japonya’da toplu taşımada telefonla konuşmak hoş karşılanmazsa, ATM’lerde de telefon kullanımı benzer şekilde sosyal bir tabu haline gelmeli,” ifadelerini kullandı.