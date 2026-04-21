Dolandırıcıların yeni adresi Hürmüz. Kripto karşılığı sahte geçiş izni veriyorlar

Basra Körfezi'nde mahsur kalan gemilere risk yönetim firmalarından uyarı geldi. İran'ın savaş nedeniyle boğazı kapaması ve ABD'nin de boğaza abluka uygulamasıyla gemi trafiğinin durduğu Hürmüz, dolandırıcıların yeni adresi oldu.

Risk yönetimi firmaları, gemileri mahsur kalan denizcilik şirketlerine, kripto para karşılığında güvenli geçiş vaat eden dolandırıcılık mesajları gönderildiği konusunda bir uyarı yaptı. Kimliği belirsiz kişilerin kendilerini gemilere İran makamlarının temsilcisi olarak gösterdiği ve bu şekilde mesaj atarak gemilerin "geçiş izni" alabilmesi için Bitcoin veya diğer kriptopara cinslerinden ücret talep edildiği belirtildi.

Söz konusu mesajların İran yetkilileri tarafından gönderilmediğini ve tamamen sahte olduğunu vurgulanırken dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu stratejik bölgede yüzlerce gemi ile yaklaşık 20 bin denizcinin mahsur kaldığı ifade edildi.