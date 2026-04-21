Dolandırıcıların yeni adresi Hürmüz. Kripto karşılığı sahte geçiş izni veriyorlar
21.04.2026 13:05
Basra Körfezi'nde yer alan bir petrol tankeri
Gemilere geçiş izni verme vaadiyle kripto para isteyen dolandırıcılara karşı risk yönetim firmaları uyarı yayınladı.
Basra Körfezi'nde mahsur kalan gemilere risk yönetim firmalarından uyarı geldi. İran'ın savaş nedeniyle boğazı kapaması ve ABD'nin de boğaza abluka uygulamasıyla gemi trafiğinin durduğu Hürmüz, dolandırıcıların yeni adresi oldu.
Risk yönetimi firmaları, gemileri mahsur kalan denizcilik şirketlerine, kripto para karşılığında güvenli geçiş vaat eden dolandırıcılık mesajları gönderildiği konusunda bir uyarı yaptı. Kimliği belirsiz kişilerin kendilerini gemilere İran makamlarının temsilcisi olarak gösterdiği ve bu şekilde mesaj atarak gemilerin "geçiş izni" alabilmesi için Bitcoin veya diğer kriptopara cinslerinden ücret talep edildiği belirtildi.
Söz konusu mesajların İran yetkilileri tarafından gönderilmediğini ve tamamen sahte olduğunu vurgulanırken dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu stratejik bölgede yüzlerce gemi ile yaklaşık 20 bin denizcinin mahsur kaldığı ifade edildi.
Hürmüz'de bekleyen gemiler
Risk yönetim firmaları tarafından aktarılan sahte mesaj içeriğinde, belgelerin teslim edilip İran Güvenlik Servisleri'nce uygunluk onayı verilmesinin ardından ödenecek kripto ücretinin belirleneceği ve gemilerin ancak bu aşamadan sonra önceden anlaşılan saatte engelsiz geçiş yapabileceği iddia edildi.
BOĞAZI GEÇMEYE ÇALIŞAN EN AZ BİR GEMİ DOLANDIRICILIK KURBANI
Bir Yunan risk yönetimi firması, geçtiğimiz 18 Nisan günü boğazdan çıkmaya çalışırken İran botları tarafından açılan ateşle durdurulan gemilerden en az birinin bu dolandırıcılığın kurbanı olduğuna inandıklarını açıkladı.
İran'daki savaş nedeniyle ABD'nin İran limanlarını bloke etmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki geçişleri kısıtlayıp ateşkes görüşmeleri kapsamında resmi geçiş ücretleri önermesi, bölgedeki karmaşayı derinleştiren unsurlar arasında gösterildi.
Saha verilerine göre, 18 Nisan'da İran'ın boğazı kontroller eşliğinde kısa süreliğine açtığı sırada geçiş yapmayı deneyen bir tanker ve başka bir gemiye ateş açıldığı ve bu gemilerin geri dönmek zorunda kaldığı bildirildi.
Reuters, dolandırıcılık mesajlarını alan şirketleri bağımsız olarak takip edemediğini ve Tahran makamlarının iddialar hakkında henüz bir yorum yapmadığını belirtti.
İran'ın stratejik geçiş noktası üzerindeki hakimiyeti ve ABD ablukası sürerken, gemi sahiplerinden sahte makamlarca talep edilen kripto para ödemelerine karşı dikkatli olmaları istendi.