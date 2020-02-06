Dolandırıcı Madoff serbest kalmak istiyor (Hasta ve yaşlı)

Bilinen en büyük saadet zincirini yürüten Bernie Madoff serbest kalmak istiyor.



81 yaşındaki saadet zinciri kralı Madoff, yaptığı başvuruda ilerici derecede böbrek yetmezliği olduğunu ve 18 ay ömrü kaldığını söyledi. Madoff yaşamının son günlerinde merhameten serbest kalmak istediğini aktardı.



Böbrek yetmezliğinin yanısıra başka "ciddi hastalıkları" olduğunu aktaran Madoff, "Benim hastalığımın tedavisi yok" dedi.



2009 yılında cezaevine giren Bernie Madoff binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edilmişti. 2149 yılında cezası dolacak olan Madoff'un başvurusu onaylanmazsa, 81 yaşındaki dolandırıcı hapishanede ölecek.



Bir dönemler Wall Street kralı olarak adlandırılan Madoff'un bilinen en büyük saadet zincirini oluşturduğu ve yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza attığı tespit edilmişti.