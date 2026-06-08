Dominik'te iş jeti düştü. 2 pilot öldü

Dominik Acil Durum Operasyonları Merkezi'nin (COE) ön raporuna göre, N318JF kuyruk numaralı Gulfstream GALX tipi özel jetin motoru, La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra arızalandı.

Acil iniş yapmaya çalışan uçak , havalimanı yakınındaki boş araziye düştü. Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, uçakta mürettebat dışında kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, piste inmeye çalıştığı sırada motorundan yoğun duman yükselen uçağın alev alarak ateş topuna dönüştüğü görüldü. Yerel basında yer alan bilgilere göre, pilotlar kalkışın ardından meydana gelen motor arızası nedeniyle havalimanına geri dönerek acil iniş prosedürünü başlattı. Ancak dönüş manevrası sırasında kullanımda olan pistin ters yönünden yaklaşmaya çalışan ekip, güvenli inişi yapamadı.