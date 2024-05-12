Domuz böbreği nakledilen hasta 2 ay sonra hayatını kaybetti

Genetiği değiştirilmiş domuz böbreği naklinin ilk alıcısı yaklaşık iki ay sonra hayatını kaybetti. Ameliyatı gerçekleştiren hastane, bunun sebebinin nakil olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi.

Domuz böbreği nakledilen hasta 2 ay sonra hayatını kaybetti
Fotoğraf: Masschusetts genel hastanesi/ Richard Slayman

Richard Slayman, Mart ayında 62 yaşındayken Massachusetts genel hastanesinde domuzdan alınan ile nakil ameliyatı oldu. Cerrahlar, domuz böbreğinin en az iki yıl dayanacağına inandıklarını söylemişlerdi.  Ancak cumartesi günü ailesi ve ameliyatı gerçekleştiren hastane Slayman'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Massachusetts nakil ekibi, Slayman'ın genetiği değiştirilmiş böbreği almasının ölümüne neden olduğuna dair bir gösterge olmadığını  belirtirken, derin üzüntü duyduklarını ve ailesine başsağlığı dilediklerini açıkladılar. 

Slayman, yedi yıl diyalize girdikten sonra 2018'de aynı hastanede insan böbreği nakli almıştı, ancak organ beş yıl sonra iflas etti ve diyaliz tedavilerine yeniden başlandı.  Sık prosedür gerektiren diyaliz komplikasyonları ortaya çıktığında doktorları domuz böbreği naklini önerdi.

Slayman'ın ailesi yaptığı açıklamada doktorlarına teşekkür etti.  "Ksenotransplantasyona öncülük eden muazzam çabaları, ailemize Rick'le birlikte yedi hafta daha kazandırdı ve bu süre zarfında edinilen anılarımız akıllarımızda ve kalplerimizde kalacak" dedi.

Slayman'ın, nakil ihtiyacı olan binlerce insanın hayatta kalması için umut sağlamak amacıyla ameliyat edildiğini söyleyen aile "Rick bu hedefe ulaştı ve onun umudu ve iyimserliği sonsuza kadar sürecek." diye konuştu. 

ABD'de bir ilk | Hastaya genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi

ABD'de bir ilk | Hastaya genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi

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İLK CANLI HASTAYDI

Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bağışı bekleyen insanlara nakledilmesine "ksenotransplantasyon" tedavisi deniyor. 

Daha önce, domuz böbrekleri bir deney olarak beyin ölümü gerçekleşen alıcılara geçici olarak nakledilmişti. Slayman, bu prosedürü uygulayan ilk canlı kişiydi. 

'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, 7 Ocak 2022'de ilk defa domuz kalbi nakledilen 57 yaşındaki David Bennett, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.

Aynı hastanede, 20 Eylül 2023'te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapılmış, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan 6 hafta sonra yaşamını yitirmişti.

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