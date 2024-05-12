Domuz böbreği nakledilen hasta 2 ay sonra hayatını kaybetti

Richard Slayman, Mart ayında 62 yaşındayken Massachusetts genel hastanesinde domuzdan alınan böbrek ile nakil ameliyatı oldu. Cerrahlar, domuz böbreğinin en az iki yıl dayanacağına inandıklarını söylemişlerdi. Ancak cumartesi günü ailesi ve ameliyatı gerçekleştiren hastane Slayman'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Massachusetts nakil ekibi, Slayman'ın genetiği değiştirilmiş böbreği almasının ölümüne neden olduğuna dair bir gösterge olmadığını belirtirken, derin üzüntü duyduklarını ve ailesine başsağlığı dilediklerini açıkladılar.
Slayman, yedi yıl diyalize girdikten sonra 2018'de aynı hastanede insan böbreği nakli almıştı, ancak organ beş yıl sonra iflas etti ve diyaliz tedavilerine yeniden başlandı. Sık prosedür gerektiren diyaliz komplikasyonları ortaya çıktığında doktorları domuz böbreği naklini önerdi.
Slayman'ın ailesi yaptığı açıklamada doktorlarına teşekkür etti. "Ksenotransplantasyona öncülük eden muazzam çabaları, ailemize Rick'le birlikte yedi hafta daha kazandırdı ve bu süre zarfında edinilen anılarımız akıllarımızda ve kalplerimizde kalacak" dedi.
Slayman'ın, nakil ihtiyacı olan binlerce insanın hayatta kalması için umut sağlamak amacıyla ameliyat edildiğini söyleyen aile "Rick bu hedefe ulaştı ve onun umudu ve iyimserliği sonsuza kadar sürecek." diye konuştu.
İLK CANLI HASTAYDI
Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bağışı bekleyen insanlara nakledilmesine "ksenotransplantasyon" tedavisi deniyor.
Daha önce, domuz böbrekleri bir deney olarak beyin ölümü gerçekleşen alıcılara geçici olarak nakledilmişti. Slayman, bu prosedürü uygulayan ilk canlı kişiydi.
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, 7 Ocak 2022'de ilk defa domuz kalbi nakledilen 57 yaşındaki David Bennett, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.
Aynı hastanede, 20 Eylül 2023'te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapılmış, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan 6 hafta sonra yaşamını yitirmişti.
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