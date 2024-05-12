Domuz böbreği nakledilen hasta 2 ay sonra hayatını kaybetti

Richard Slayman, Mart ayında 62 yaşındayken Massachusetts genel hastanesinde domuzdan alınan böbrek ile nakil ameliyatı oldu. Cerrahlar, domuz böbreğinin en az iki yıl dayanacağına inandıklarını söylemişlerdi. Ancak cumartesi günü ailesi ve ameliyatı gerçekleştiren hastane Slayman'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Massachusetts nakil ekibi, Slayman'ın genetiği değiştirilmiş böbreği almasının ölümüne neden olduğuna dair bir gösterge olmadığını belirtirken, derin üzüntü duyduklarını ve ailesine başsağlığı dilediklerini açıkladılar.

Slayman, yedi yıl diyalize girdikten sonra 2018'de aynı hastanede insan böbreği nakli almıştı, ancak organ beş yıl sonra iflas etti ve diyaliz tedavilerine yeniden başlandı. Sık prosedür gerektiren diyaliz komplikasyonları ortaya çıktığında doktorları domuz böbreği naklini önerdi.



Slayman'ın ailesi yaptığı açıklamada doktorlarına teşekkür etti. "Ksenotransplantasyona öncülük eden muazzam çabaları, ailemize Rick'le birlikte yedi hafta daha kazandırdı ve bu süre zarfında edinilen anılarımız akıllarımızda ve kalplerimizde kalacak" dedi.

Slayman'ın, nakil ihtiyacı olan binlerce insanın hayatta kalması için umut sağlamak amacıyla ameliyat edildiğini söyleyen aile "Rick bu hedefe ulaştı ve onun umudu ve iyimserliği sonsuza kadar sürecek." diye konuştu.